Інтерфакс-Україна
Події
10:13 13.06.2025

Нацполіція почала загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів

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Нацполіція почала загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

Національна поліція почала масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів, наразі проводяться понад 500 обшуків, повідомила пресслужба Нацполіції.

"Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів: триває понад 500 обшуків", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що ці дії поліції спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу. Операція проходить у взаємодії з Офісом генерального прокурора та іншими правоохоронними органами. Деталі після завершення усіх слідчих дій.

Теги: #зброя #нацполіція

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