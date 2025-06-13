Інтерфакс-Україна
Події
09:44 13.06.2025

ЦПД: Наше завдання зараз - вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності

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ЦПД: Наше завдання зараз - вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності

На тлі світової ескалації, що може продовжуватись до 2040р., завдання України вистояти і зберегти державу, посилювати єдність та готуватись до буму ШІ-озброєнь, вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Думаю, що вся ця світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Я кажу саме про світову напругу - не про нашу війну. Зараз стає все більше напруги в усіх частинах світу і можуть бути ще конфлікти. Загроза війни в Європі за 4-6 років також реальна як ніколи, а саме в Балтії. Там можуть спробувати воювати росіяни разом з кндрівцями, треба діяти на випередження", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

На думку Коваленка, завдання України "зараз - вистояти і зберегти державу". "Ми впораємось з цим у єдності. Єдиний, хто зараз не хоче миру - це путін", - упевнений він..

Керівник ЦПД припустив, що "війна цілком може йти в усіх частинах світу в майбутньому, просто це не класична війна, якої нас вчили в школах".

"Зараз попереду бум ШІ озброєнь і поки їх не використають сповна на полі бою - нічого не буде", - зазначив він.

Теги: #коваленко #війна #цпд

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