Глава МЗС України у пʼятницю відвідає Чехію

У пʼятницю, 13 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Чехію на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського.

"У Празі міністр візьме участь в форумі GLOBSEC-2025, де виступить на панельній дискусії щодо російської агресії проти України та перспектив досягнення миру", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

Міністр приверне увагу міжнародної спільноти до російського терору проти нашої держави та людей, відмови Росії від припинення вогню та мирних зусиль, потреби збільшення тиску на агресора та посилення України, зазначили у МЗС.

Міністр проведе низку двосторонніх зустрічей із іноземними колегами, зокрема з регіонів Латинської Америки та Близького Сходу.

Глава МЗС також матиме окремі двосторонні переговори з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, спілкування з чеським громадянським суспільством та українською громадою, відвідає українські місця памʼяті в Празі.