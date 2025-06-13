ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

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Російські окупаційні війська минулої ночі атакували Україну 55-ма безпілотниками різних типів, 43 з яких було знешкоджено Силами оборони, влучання зафіксовано у 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах (ПС) Збройних сил України (ЗСУ)

"У ніч на 13 червня (із 22.30 12 червня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл. – рф", - йдеться у повідомленні ПС у телеграмі у п'ятницю.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повідомляється, що станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.