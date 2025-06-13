Інтерфакс-Україна
Події
09:22 13.06.2025

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

1 хв читати
ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупаційні війська минулої ночі атакували Україну 55-ма безпілотниками різних типів, 43 з яких було знешкоджено Силами оборони, влучання зафіксовано у 9 локаціях, повідомили у Повітряних силах (ПС) Збройних сил України (ЗСУ)

"У ніч на 13 червня (із 22.30 12 червня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської обл. – рф", - йдеться у повідомленні ПС у телеграмі у п'ятницю.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Повідомляється, що станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #повітряні_сили #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 13.06.2025
Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять на шляху - ЗМІ

Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять на шляху - ЗМІ

05:08 12.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

02:05 12.06.2025
У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

01:43 12.06.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

19:53 11.06.2025
Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

09:20 08.06.2025
Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

09:14 07.06.2025
Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

Росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу, знешкоджено 174

10:55 06.06.2025
Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

18:54 04.06.2025
Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

14:45 01.06.2025
Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

ОСТАННЄ

ЦПД: Наше завдання зараз - вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності

Модернізація госпітальної мережі має стати інструментом підвищення якості меддопомоги – думка

Глава МЗС України у пʼятницю відвідає Чехію

У Гуманітарному комітеті Ради заявили про потребу у визначенні правового статусу пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

РФ обмежує можливість українцям покинути тимчасово окуповані території через російський кордон - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА