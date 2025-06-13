Інтерфакс-Україна
Події
05:39 13.06.2025

Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

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Президент Дональд Трамп скликав засідання Кабінету міністрів, оскільки Ізраїль завдав так званих "превентивних ударів" по Ірану, повідомляє CNN, посилаючись на чиновника Білого дому і два джерела, знайомі з планами.

"Очікується, що зустріч буде присвячена реакції США на події, що розвиваються в Ірані", - сказали CNN два джерела.

"Рішення президента скликати зустріч на вищому рівні зі своїми керівниками було прийнято ще до ударів, оскільки американські чиновники були дедалі більше стурбовані цією загрозою", - зазначає CNN.

Білий дім відмовився коментувати зустріч.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl

Теги: #ізраїль #іран #сша #атака #реакція

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