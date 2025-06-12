Інтерфакс-Україна
Події
20:27 12.06.2025

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу сибірського інтернет-провайдера у "день Росії" - джерело

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Кіберфахівці ГУР паралізували роботу сибірського інтернет-провайдера у "день Росії" - джерело

Кіберфахівці Головного управління розвідки паралізували роботу сибірського інтернет-провайдера "Оріон Телеком" у "день Росії", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у розвідці.

"Кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком"", - сказав співрозмовник агентства

Співрозмовник наголосив, що російські силові структури активно використовують мережі провайдера "Оріон Телеком" для агресії проти України.

Унаслідок хакерської атаки ГУР без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану - "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером.

В місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником, неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні!". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".

 

 

Теги: #росія #кібератака

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