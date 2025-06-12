Інтерфакс-Україна
Події
17:03 12.06.2025

Сікорський: Поразка Росії в Україні була б перемогою для США і, зокрема, для Трампа

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Сікорський: Поразка Росії в Україні була б перемогою для США і, зокрема, для Трампа
Фото: https://www.facebook.com/radeksikorski/photos_by

Поразка Росії, що веде агресивну війну проти України, була б перемогою для США і, зокрема, для американського президента Дональда Трампа, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Євроатлантична безпека залежить від того, як ми впораємося з російською загрозою. Інтереси Європи і США залишаються взаємодоповнюючими в цьому відношенні. Зупинка Росії залишається в довгострокових інтересах США. Поразка Росії в Україні була б перемогою для США і, зокрема, для президента Трампа", - сказав він під час спільної з колегами заяви до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі.

Сікорський додав, що "наша єдність і рішучість відіграють важливу роль у тому, щоб змусити Росію припинити цю жахливу війну".

"Я сподіваюся, що наш діалог продовжиться, і тому я запросив моїх партнерів на наступну зустріч, яка має відбутися у Варшаві наприкінці липня", - повідомив він.

Теги: #сікорський #війна

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