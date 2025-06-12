Яценюк: Україні для перемоги потрібна потужна єдність ЄС і США та сильні санкції

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Україні для перемоги необхідні потужна єдність Європейського Союзу та Сполучених Штатів, сильні санкції, озброєння та тиск на Китай, вважає засновник і голова Київського безпекового форуму (КБФ), прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на запитання, що необхідно Україні для перемоги, Арсеній Яценюк зазначив: "Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо: потужна єдність ЄС і США, сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. Ось що нам потрібно від ЄС і США", - заявив він на полях Брюссельського форуму під егідою Німецького фонду Маршалла.

Також голова КБФ зауважив, що мусить визнати правоту президента США Дональда Трампа в твердженні, що це "не його війна".

"Трамп має рацію, коли каже, що це не його війна. Це не війна Трампа. І це не війна Зеленського. Це війна путіна, президента Сі, північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та Ірану проти України і проти всього вільного світу", - наголосив Яценюк.

Яценюк зазначив, що Трамп також правий, що Україна отримала $300 млрд, проте це сумарна підтримка США та ЄС.

"Європа надала 150, і наші американські друзі надали близько 120 мільярдів доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій у вашу спільну безпеку становить близько 300 мільярдів доларів", - сказав Яценюк. "Вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку", - додав він.

Голова КБФ наголосив, що о практично 60% сухопутних військ РФ знищені українською армією за підтримки міжнародних партнерів. "Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку", - додав він.

"Погляньте, вони втратили близько 1 мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров’ю і плоттю. І ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним", - акцентував Яценюк.