Ринок ритуальних послуг в РФ у січні-квітні 2025 року виріс на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 39,5 млрд руб. у зв'язку зі збільшенням смертності, повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України .

"За перші чотири місяці 2025 року ринок ритуальних послуг у росії виріс на 12,7% рік до року, до 39,5 млрд руб. Прискорення темпів зростання спричинено збільшенням смертності", - йдеться у повідомленні на сайті СЗР у четвер.

Повідомляється також, що жителі Росії з інвалідністю за 2024 рік отримали від держави 152,5 тис. протезів верхніх і нижніх кінцівок. Ця цифра на 53% перевищує показник 2023 року, коли було видано 99,2 тис. штучних рук і ніг (проти 64,8 тис. у 2022 році). Торік кількість виданих росіянам протезів рук зросла на 75% – з 8,2 тис. до 14,5 тис. Приладів, що заміняють ноги, виділили на 51% більше – зростання з 91 до 138 тисяч од. На 18% збільшилася кількість виданих інвалідних візків.

"З лютого 2022 до осені 2023 року в медзакладах Білорусі таємно проходили лікування не менше тисячі спецпризначенців РФ, з-поміж них і учасники розстрілів мирних українців. Лікування російських військових у білоруських лікарнях – не гуманітарна місія, а пряма підтримка білоруським режимом агресії проти України", - наголошують у СЗР.