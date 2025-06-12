Рубіо сподівається на конструктивну взаємодію США з РФ задля досягнення міцного миру між Росією та Україною

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо привітав РФ з національним днем та сподівається на конструктивну взаємодію задля досягнення міцного миру між Росією та Україною, повідомляє сайт Державного департаменту.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього", - сказано в повідомленні в четвер.

Також зазначається, що "ми користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами".