Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, двоє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку. Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграм.

За словами Федорова, ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я, а 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку, а 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.