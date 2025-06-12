Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., запропонувала співробітникам деяких підрозділів вихідну допомогу в обмін на добровільне звільнення, повідомляє CNBC.

Заходи, зокрема, стосуються так званого сегмента знань та інформації (K&I), до яких входять фахівці з інтернет-пошуку, реклами та комерції. А також відділів маркетингу, досліджень і комунікацій та центральний департамент розробки.

Кількість працівників, яким запропонували звільнення, невідома. Штат K&I налічує близько 20 тис. осіб.

У Google телеканалу повідомили, що "програма добровільного виходу" стосується тих, хто працює у США, а деякі відділи також переводять на гібридний режим роботи віддалених співробітників, які живуть у радіусі 50 миль (80 км) від офісу.

"Раніше цього року деякі з наших команд запровадили програму добровільного виходу з виплатою вихідних допомог співробітникам Google у США, і зараз її реалізують ще кілька, щоб підтримати ту важливу роботу, яка на нас чекає", - заявила представниця компанії Кортні Менчіні.

У 2023 році Google скоротила 12 тис. співробітників.

Акції Alphabet дорожчають на 0,3% під час попередніх торгів у середу.

Джерело: https://www.cnbc.com/2025/06/10/google-buyouts-search-ads-unit.html?&qsearchterm=Google