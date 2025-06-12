Інтерфакс-Україна
Події
06:46 12.06.2025

Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

1 хв читати

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., запропонувала співробітникам деяких підрозділів вихідну допомогу в обмін на добровільне звільнення, повідомляє CNBC.

Заходи, зокрема, стосуються так званого сегмента знань та інформації (K&I), до яких входять фахівці з інтернет-пошуку, реклами та комерції. А також відділів маркетингу, досліджень і комунікацій та центральний департамент розробки.

Кількість працівників, яким запропонували звільнення, невідома. Штат K&I налічує близько 20 тис. осіб.

У Google телеканалу повідомили, що "програма добровільного виходу" стосується тих, хто працює у США, а деякі відділи також переводять на гібридний режим роботи віддалених співробітників, які живуть у радіусі 50 миль (80 км) від офісу.

"Раніше цього року деякі з наших команд запровадили програму добровільного виходу з виплатою вихідних допомог співробітникам Google у США, і зараз її реалізують ще кілька, щоб підтримати ту важливу роботу, яка на нас чекає", - заявила представниця компанії Кортні Менчіні.

У 2023 році Google скоротила 12 тис. співробітників.

Акції Alphabet дорожчають на 0,3% під час попередніх торгів у середу.

Джерело: https://www.cnbc.com/2025/06/10/google-buyouts-search-ads-unit.html?&qsearchterm=Google

Теги: #google #звільнення #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:23 11.06.2025
Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

21:19 11.06.2025
ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

20:36 11.06.2025
Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

18:25 11.06.2025
Влада США готова посилити заходи для нормалізації ситуації в Лос-Анджелесі - генпрокурор

Влада США готова посилити заходи для нормалізації ситуації в Лос-Анджелесі - генпрокурор

18:21 10.06.2025
У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України

19:14 07.06.2025
Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України

Канада продовжила на рік безмитний режим для товарів з України

11:02 05.06.2025
Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

16:45 28.05.2025
Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

19:02 26.05.2025
Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

Зеленський звільнив з посад голів чотирьох РДА у Києві – розпорядження

11:55 23.05.2025
Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої КРАІЛ

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

ОСТАННЄ

12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

Пʼятий регіональний офіс "Зроблено в Україні" відкрили в Ірпені – КОВА

У Харкові вже 8 постраждалих, наймолодшому 2 роки

У Харкові ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, двоє постраждалих - Терехов

У Харкові влучання по подвір'ю школи, даних щодо постраждалих немає - мер

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

На фронті за добу нарахували майже дві сотні боєзіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА