Вучич не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа"

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє сайт сербського президента.

"Декларація, яку було прийнято, не була для нас легкою та простою, і саме тому я утримався, і чому моє ім'я та ім'я Сербії немає серед підписантів декларації, але я хотів би ще раз висловити свою повну вдячність президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі", – сказав президент Вучич.

Як повідомлялося, учасники IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у спільній декларації закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Повний текст декларації доступний за посиланням: https://president.gov.ua/news/deklaraciya-chetvertogo-samitu-ukrayina-pivdenno-shidna-yevr-98389

Джерело: https://vucic.rs/Vesti/Najnovije/a63573-Vucic-Sa-Zelenskim-o-vaznosti-postizanja-dugorocnog-i-odrzivog-mira-vucic.rs.html