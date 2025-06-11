Інтерфакс-Україна
Події
22:46 11.06.2025

Вучич не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа"

1 хв читати

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна – Південно-Східна Європа", повідомляє сайт сербського президента.

"Декларація, яку було прийнято, не була для нас легкою та простою, і саме тому я утримався, і чому моє ім'я та ім'я Сербії немає серед підписантів декларації, але я хотів би ще раз висловити свою повну вдячність президенту Зеленському за виняткову гостинність тут, в Одесі", – сказав президент Вучич.

Як повідомлялося, учасники IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у спільній декларації закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Повний текст декларації доступний за посиланням: https://president.gov.ua/news/deklaraciya-chetvertogo-samitu-ukrayina-pivdenno-shidna-yevr-98389

Джерело: https://vucic.rs/Vesti/Najnovije/a63573-Vucic-Sa-Zelenskim-o-vaznosti-postizanja-dugorocnog-i-odrzivog-mira-vucic.rs.html

Теги: #сербія #декларація #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:30 11.06.2025
Зеленський про візит Вучича: це справді важливо – бути в Україні і бачити війну на власні очі

Зеленський про візит Вучича: це справді важливо – бути в Україні і бачити війну на власні очі

20:25 11.06.2025
Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

20:15 11.06.2025
Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

20:06 11.06.2025
Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

19:59 11.06.2025
Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

19:51 11.06.2025
Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

23:25 07.06.2025
Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

21:07 07.06.2025
Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

21:05 05.06.2025
Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

11:27 29.05.2025
Посадовець Міграційної служби на Одещині "забув" у декларації про 83 млн грн

Посадовець Міграційної служби на Одещині "забув" у декларації про 83 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

ОСТАННЄ

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Сибіга у четвер відвідає з візитом Італію

Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА