Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон наголосила на важливості притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України, а також за вчинення воєнних злочинів.

"Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за ведення агресивної війни та інші серйозні воєнні злочини згідно з міжнародним правом", - сказала вона на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Файон підкреслила, що Словенія продовжить підвищувати обізнаність про становище затриманих цивільних осіб, в тому числі журналістів, а також про примусово переміщених і депортованих дітей, вимагаючи їхнього безпечного повернення.

"Ми продовжимо нашу гуманітарну, військову та іншу підтримку, як ми робили це з першого дня. І в рамках нашої гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку ми приділяємо особливу увагу психосоціальній та медичній реабілітації дітей та жертв війни в Україні, в тому числі і в Словенії", - зазначила вона.

Міністерка підкреслила, що Словенія повністю підтримує справедливий, тривалий мир, який ґрунтується на Статуті ООН, і що є прийнятним для України.

"Тому ми продовжимо працювати разом з вами і разом з усіма нашими партнерами, не тільки в Європі, але і в усьому світі, над досягненням такого миру. І нашим пріоритетом залишається повне і безумовне припинення вогню", - сказала вона.

Крім того, Файон додала, що Словенія є великою прихильницею інтеграції до ЄС України, Молдови, Західних Балкан, і запевнила у підтримці, щоб "дійсно продовжити прогрес у переговорах про вступ до ЄС".