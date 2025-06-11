Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Шлях до європейської інтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим не лише для їхньої безпеки, але й для стабільності Європи загалом, заявив прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков.

На 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу Желязков заявив, що "немає жодних сумнівів, що ця війна посилила необхідність розширення ЄС як наріжного каменю для забезпечення миру та процвітання європейських народів".

"Шлях до європейської інтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим не лише для їхньої безпеки, але й для стабільності Європи в цілому. Тим не менш, розширення ЄС має залишатися процесом, що базується на заслугах, а не проєктується ззовні", - наголосив прем'єр.

Водночас він додав. що "йдеться про зобов'язання і реальні перетворення, а не про геополітичні важелі впливу".

"Україна є чудовим прикладом для ілюстрації цього. Для країни вкрай важливо зберегти свій вражаючий імпульс, адже вона щодня доводить, що належить до європейської сім'ї", - підкреслив Желязков.

Крім того, він наголосив, що суверенітет України має бути підтриманий, і необхідно докласти максимум зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Зараз, як ніколи, Європа повинна бути єдиною, не лише в солідарності з Україною, але й у нашому прагненні побудувати демократичне, стійке і процвітаюче майбутнє для всіх нас", - закликав він.