Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков закликав не дозволити Росії нав'язати "безнадійне майбутнє" Україні.

На 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу Желязков наголосив, що Південно-Східна Європа найбільше і найгостріше відчула на собі далекосяжні наслідки війни РФ. Зокрема, економіки країн потерпають від перебоїв у постачанні енергоносіїв, інфляції та труднощів у торгівлі.

"Окрім економічних труднощів, невпинна гібридна війна Росії прагне посіяти розкол у наших суспільствах, використовуючи вразливі місця і поширюючи дезінформацію. Ми вже бачили цю зловісну тактику раніше. Ми пережили темну епоху, коли радянський режим диктував і руйнував людські долі. Ми повинні забезпечити, щоб Росії не вдалося нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні і далі в Європі"- сказав він

Прем’єр підкреслив, що з найпершого дня російської війни Болгарія була поруч з Україною, і "наша відданість залишається непохитною".

"Інструменти зрозумілі - продовження дипломатичного тиску, військова підтримка, суворі санкції та непохитне юридичне переслідування винних", - заявив Желязков.