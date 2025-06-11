Інтерфакс-Україна
Події
19:32 11.06.2025

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав на фронт нову партію військової допомоги. Цього разу вантаж містить FPV-дрони, інженерну техніку, засоби зв’язку та обладнання для захисту українських позицій. Загальна вартість конвою – майже 40 мільйонів гривень, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Водночас Порошенко розкритикував рішення влади виділяти десятки мільйонів гривень не на зброю, а на закупівлю тисяч щитів для силовиків.

"Це фактично окрема бригада, яка могла б бути на фронті", – наголосив він, закликаючи чиновників зосередитися на реальній загрозі та обороні країни.

Політик наголосив, що армія потребує термінової підтримки, адже росіяни просуваються глибше на територію України – бої точаться від Донбасу до Сумщини, зростає загроза для Дніпропетровщини.

"Відкрийте очі і мапу Deepstate. Ваш ворог — путін", – написав Порошенко у соцмережах, закликаючи владу змінити пріоритети.

Порошенко повідомив, що цього разу на фронт передають FPV-дрони, екскаватори, засоби радіоелектронної боротьби, квадроцикли та комплекси зв’язку для підрозділів.

"Війна триває. І у нас має бути один пріоритет – підтримка фронту", – підсумував Порошенко.

Теги: #допомога #фронт #порошенко

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