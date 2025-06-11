Інтерфакс-Україна
Події
19:59 11.06.2025

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

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Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Сербія твердо та непохитно дотримується Статуту ООН та міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаних ООН, наголосив президент Сербії Александр Вучич.

"Що я можу сказати від імені своєї країни, так це те, що Сербія залишатиметься дуже твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН, міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаних ООН, як найважливіший принцип. І ми завжди виступали за це, і, як я вже сказав, залишатимемося дуже твердими. Я думаю, що певним чином це може бути корисним і для України", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Вучич додав, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії, політичну підтримку та підтримку територіальної цілісності країни.

"Ми готові вислухати вас, почути вас і подивитися як ми можемо бути корисними та підтримати вас", - додав президент.

Теги: #україна #сербія #позиція #цілісність

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