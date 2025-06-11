Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

У Білозерці Херсонської області російські окупаційні війська атакували з дрона дитину, яка перебувала на подвірʼї, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 11-річний хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Наразі хлопчик госпіталізований, йому надають всю необхідну допомогу.