Інтерфакс-Україна
Події
19:53 11.06.2025

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

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Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

У Білозерці Херсонської області російські окупаційні війська атакували з дрона дитину, яка перебувала на подвірʼї, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 11-річний хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення грудної клітини та ноги", - написав Прокудін в телеграм-каналі.

Наразі хлопчик госпіталізований, йому надають всю необхідну допомогу.

 

Теги: #удар #херсонщина #бпла

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