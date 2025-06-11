Інтерфакс-Україна
Події
19:22 11.06.2025

СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

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СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

Служба безпеки України проведе контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 12 до 16 червня 2025 року, повідомляє Управління СБ України у Львівській області

"До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - зазначається у повідомленні в Faсebook.

Наголошується, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян", - підкреслюється у повідомленні.

 

Теги: #львів #сбу #заходи

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