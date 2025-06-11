Внаслідок атаки ворожого БпЛА під час розмінування на Харківщині 1 сапер загинув, ще 2 поранені - ДСНС

Окупаційна армія РФ атакувала ударним безпілотником саперів під час розміновування сільгоспугіддя на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області, один піротехнік загинув, ще двоє зазнали поранень, повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області.

"Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування Minewolf MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені – зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя", - йдеться у повідомленні.