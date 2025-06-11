Інтерфакс-Україна
Події
18:01 11.06.2025

Україна отримала відзнаку Інтерполу за внесок у боротьбу з воєнними злочинами та гібридними загрозами – Нацполіція

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Україна отримала відзнаку Інтерполу за внесок у боротьбу з воєнними злочинами та гібридними загрозами – Нацполіція
Фото: https://npu.gov.ua

Під час 52-ї Європейської регіональної конференції Інтерполу в Афінах (Греція) українська делегація отримала пам’ятну відзнаку за вагомий внесок у діяльність Європейського комітету Інтерполу впродовж 2021–2025 років, повідомляє Національна поліція України у середу.

"Саме українська сторона ініціювала ухвалення Рекомендації № 5… що закликає країни-члени Інтерполу до поглибленої співпраці в розслідуванні геноциду, воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Завдяки активній позиції України, а також системній дипломатичній роботі, було розблоковано використання одного з ключових інструментів – механізм обробки запитів про зазначені злочини", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.

Президент Інтерполу Ахмед Насер аль-Раісі та Генеральний секретар Вальдесі Уркіза вручили відзнаку очільнику Національного центрального Бюро Інтерпол в Україні, т.в.о. начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Івану Гульпі під час участі у конференції.

За інформацією, Україна відіграла важливу роль у формуванні стратегії Інтерполу щодо реагування на гібридні загрози, поширюючи здобутий досвід протидії інформаційним і кіберопераціям, зокрема в умовах російсько-української війни.

Як повідомлялось, Україну переобрано ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу - дорадчого органу, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності організації в Європейському регіоні.

Теги: #інтерпол #нацполіція_україни #греція

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