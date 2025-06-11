Інтерфакс-Україна
Події
16:44 11.06.2025

В Херсоні через знеструмлення введено графіки подачі води – МВА

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В Херсоні через знеструмлення введено графіки подачі води – МВА

Внаслідок атаки окупаційної армії РФ на енергетичний об'єкт у Херсонській області в обласному центрі введено графіки подачі води, повідомив голова Херсонської військової адміністрації Ярослав Шанько у середу.

"Через знеструмлення, спричинене російськими атаками, вода у Херсоні подаватиметься за графіком – з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00. Графіки подачі води діятимуть до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Також можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні очільника МВА у Телеграмі.

Шанько наголосив, що енергетики і всі відповідні служби роблять все можливе й неможливе, аби відновити електропостачання.

Як повідомлялось у середу, окупаційна армія РФ атакувала енергетичний об'єкт у Херсонський області, енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, населення просять підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Теги: #херсонська_область #водопостачання #обстріли

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