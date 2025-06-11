Інтерфакс-Україна
Події
15:54 11.06.2025

Прем'єр Греції у середу перебуватиме в Одесі

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Прем'єр Греції у середу перебуватиме в Одесі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у середу, 11 червня, перебуватиме в Одесі (Україна).

Як повідомляється на сайті уряду Греції, Міцотакіс в Одесі візьме участь у 4-му саміті Україна-Південно-Східна Європа.

22 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, і запросив його до участі у саміті Україна - Південно-Східна Європа.

Своєю чергою на сайті президента Молдови повідомили, що президент Республіки Майя Санду зустрінеться з прем'єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом, який перебуватиме з офіційним візитом у Кишиневі.

Теги: #україна_південно_східна_європа #міцотакіс #одеса #греція

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