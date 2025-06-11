Інтерфакс-Україна
Події
15:18 11.06.2025

На Донеччині безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей - ОВА

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На Донеччині безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

З міст Донецької області, які наближені до лінії фронту, вдалося вивезти 277 людей та 72 дитини, всього в області зараз залишається 20 тис 587 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Під обстріли потрапляє майже вся область, але найбільше такі міста як Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Добропілля та Лиман… З міст, які наближені до лінії фронту нам вдалося вивезти 277 людей та 72 дитини... Всього в області зараз залишається 20 тис 587 дітей в 32 населених пунктах", - сказав він в ефірі телемарафону у середу.

Очільник ОВА зазначив, що в області триває евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб. За його словами, безпосередньо в зоні бойових дій залишається 168 дітей, в Олексієво-Дружківці – 110 дітей, та 38 дітей знаходиться в Білицькому.

Як зазначив Філашкін, найбільш складною лишається гуманітарна ситуація в Покровську. В місті залишається 1 787 цивільних осіб, в територіальній громаді – близько 3 тис 200 людей. В місті пошкоджені майже всі будинки, працює всього лише декілька крамниць, в місто завозиться гуманітарна допомога, включаючи гарячу їжу.

Теги: #діти #донецька_область #філашкін

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