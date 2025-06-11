Інтерфакс-Україна
Події
14:55 11.06.2025

Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривали відключення

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Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривали відключення
Фото: Херсонська ОВА

Окупаційна армія РФ атакувала енергетичний об'єкт у Херсонський області, енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, населення просять підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", - написав Прокудін у середу в телеграм-каналі.

Начальник ОВА зазначив, що всі необхідні служби та відомства надають потрібну допомогу, втім, спрогнозувати термін відновлювальних робіт – не можливо.

"Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - акцентував Прокудін.

Теги: #прокудін #херсонська_область #обстріл

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