Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривали відключення

Фото: Херсонська ОВА

Окупаційна армія РФ атакувала енергетичний об'єкт у Херсонський області, енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, населення просять підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", - написав Прокудін у середу в телеграм-каналі.

Начальник ОВА зазначив, що всі необхідні служби та відомства надають потрібну допомогу, втім, спрогнозувати термін відновлювальних робіт – не можливо.

"Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", - акцентував Прокудін.