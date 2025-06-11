Інтерфакс-Україна
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14:45 11.06.2025

Кабімн виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві і відновлення Харківщини - Шмигаль

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Кабімн виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві і відновлення Харківщини - Шмигаль

Кабінет міністрів України виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання в Миколаєві і відновлення Харківщини, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Виділяємо 1,1 млрд грн для Миколаївщини, аби забезпечити нормальне теплопостачання в місті Миколаєві під час наступного опалювального сезону. Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації. Мова йде про закупівлю 18 блок-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. Таким чином зможемо забезпечити тепло в домівках Миколаєва", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, Кабмін виділив майже 600 млн грн для відновлення Харківщини.

Зокрема, за словами прем'єра, 241 млн грн буде направлено на ремонт Харківської обласної клінічної лікарні, а ще 357 млн грн - на аварійно-відновлювальні роботи шести багатоквартирних будинків в місті Харків.

Теги: #кабмін #шмигаль #харківщина

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