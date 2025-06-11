Інтерфакс-Україна
Події
07:09 11.06.2025

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

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Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив про плани придбати наземні системи протиповітряної оборони короткого радіусу дії у виробників з Франції, Німеччини та Норвегії, повідомляє данське Міністерство оборони.

За словами Поульсена, Данія придбає системи наземної ППО за понад DKK6 млрд ($919 млн) у німецької Diehl Defence та французької MBDA France, а також орендує їх у норвезької Kongsberg.

Системи будуть розміщені в стратегічних місцях по всій Данії та вводитимуться в експлуатацію поступово – з кінця 2025 року до початку 2027-го, додав він.

"Данія повинна швидко створити наземну систему протиповітряної оборони, здатну захистити цивільне населення, військові об'єкти та критичну інфраструктуру від загроз з повітря", – йдеться в заяві Міністерства оборони країни.

 

Теги: #данія #ппо #безпека

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