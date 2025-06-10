Інтерфакс-Україна
Події
23:40 10.06.2025

Окупанти втратили 138 військових на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку у вівторк 138 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 36 раз, ще 5 боїв тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 138 та поранили 107 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також знищили два танки, бойову броньовану машину, шість автомобілів, мотоцикл, міномет, чотири БпЛА, засіб РЕБ та антену управління БпЛА, пошкодили автомобіль загарбників.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25322

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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