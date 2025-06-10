Інтерфакс-Україна
Події
23:22 10.06.2025

Сили оборони відбили з початку доби 167 бойових зіткнень - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25322

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:40 10.06.2025
Окупанти втратили 138 військових на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

Окупанти втратили 138 військових на покровському напрямку, ще 5 боїв тривають - Генштаб

08:09 10.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

06:20 10.06.2025
Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

23:41 09.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

17:03 09.06.2025
Генштаб ЗСУ: майже чверть всіх боєзіткнень відбулася на покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: майже чверть всіх боєзіткнень відбулася на покровському напрямку

11:47 09.06.2025
Єрмак: РФ здійснює ескалацію війни, яку не хоче припиняти

Єрмак: РФ здійснює ескалацію війни, яку не хоче припиняти

08:25 09.06.2025
Окупанти атакували БпЛА Дніпропетровщину, пошкоджена інфраструктура та транспорт

Окупанти атакували БпЛА Дніпропетровщину, пошкоджена інфраструктура та транспорт

01:07 09.06.2025
Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

Окупанти втратили 157 військових на покровському напрямку, ще 3 боя тривають - Генштаб

00:37 09.06.2025
Киян попередили про атаку БпЛА та роботу ППО

Киян попередили про атаку БпЛА та роботу ППО

17:33 08.06.2025
Генштаб: з початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку

Генштаб: з початку доби зафіксовано 75 бойових зіткнень, найбільше – на покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

ОСТАННЄ

Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

МЗС України закликало Угорщину перестати демонізувати Україну та Зеленського

Орбан: Угорці не хочуть гинути за Україну

Литва пропонує додаткові санкції проти Білорусі та РФ за створення перешкод для ГНСС

РФ розширює військову присутність в Африці

Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

Укрзалізниця додасть 18 пар потягів на літній сезон через зростання попиту

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Одесу

Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА