Сили оборони відбили з початку доби 167 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"З початку доби відбулося 167 бойових зіткнень. Противник завдав 3 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 10 ракет і скинув 92 КАБ, здійснив 1264 удари дронами-камікадзе та 3620 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 36 штурмових та наступальних дій, п’ять з яких станом на 22:00 вівторка ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25322