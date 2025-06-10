Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Одесу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом з литовським колегою Кястутісом Будрісом відвідали Одесу, що зазнала жорстокого удару з боку РФ минулої ночі.

"Третій регіон, який ми відвідали сьогодні з міністром закордонних справ Литви Будрисом Кестутісом була Одеса. Разом з представниками дипломатичного корпусу ми вшанували жертв чергової жорстокої російської атаки минулої ночі. Цілями були пологовий будинок, житлові будинки та кіностудія", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

"Російські злочини не мають меж. Кожен, хто несе відповідальність за ці звірства, має бути притягнутий до відповідальності", - наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Литвою з метою мобілізації потужної міжнародної реакції та рішучих дій, щоб покласти край російській війні та триваючому терору проти цивільного населення", - додав Сибіга.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу 2 загиблих, 9 постраждалих. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, виникло займання на території Одеського зоопарку, пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області. Також через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії, зокрема, знищено частину знімального комплексу і декорації до фільму "Довженко".

Раніше в цей день повідомлялося, що міністри відвідали Херсонщину та Миколаїв. Напередодні глави МЗС України та Литви провели переговори в Києві, де скоординували подальші кроки із протидії повномасштабній російській агресії, досягнення справедливого, тривалого і всеосяжного миру для України, відбудови нашої держави. Міністри обговорили подальшу співпрацю задля посилення оборонних спроможностей України, санкційного тиску і міжнародної ізоляції Росії.