Інтерфакс-Україна
Події
18:59 10.06.2025

Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

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Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ
Фото: https://www.facebook.com/SophiaKyiv

Міністерство закордонних справ України у зв'язку з пошкодженням фасаду Софійського собору через російську атаку на Київ минулої ночі закликало ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на терор РФ, що загрожує не лише українському народу, але й найціннішій спадщині світового культурного значення, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вибухова хвиля від сьогоднішньої масованої російської атаки на Київ пошкодила фасад унікального Софійського собору 11-го століття, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Жорстокий терор Росії загрожує не лише нашому народу, але й нашій найціннішій спадщині світового культурного значення. Таке варварство ставить Росію в один ряд з ІДІЛ та іншими огидними руйнівниками спадщини", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

"Ми рішуче закликаємо ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати. Такі злочини мають бути засуджені, а Росія має бути вигнана з усіх міжнародних форумів", - наголосив він.

 

Теги: #сибіга #софійський_собор #юнеско #обстріли

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