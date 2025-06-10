Інтерфакс-Україна
Події
18:45 10.06.2025

Ліпавський у п'ятницю у Празі представить Сибізі чеські компанії, які допомагають Україні

1 хв читати
Ліпавський у п'ятницю у Празі представить Сибізі чеські компанії, які допомагають Україні
Фото: МЗС України

Міністру закордонних справ Андрію Сибізі під час його візиту до Праги представлять потенціал чеських компаній та некомерційних організацій, які працюють в Україні.

Як повідомляється на сайті МЗС Чехії, огляд компаній відбудеться в рамках двосторонньої зустрічі міністра Яна Ліпавського з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який прибуде до Праги на конференцію GLOBSEC.

Компанії представлять ключові проєкти, що підтримують відновлення країни, наприклад, у галузі авіації, енергетики чи водного господарства.

"Мета полягає в тому, щоб показати конкретний внесок чеського ноу-хау та інновацій у галузях, важливих для відновлення України", - йдеться в повідомленні.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Сибіга на запрошення італійського колеги Антоніо Таяні відвідає цього тижня Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+. Як повідомляє МЗС Італії, у четвер, 12 червня 2025 року, під головуванням віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні відбудеться міністерська зустріч "Веймар плюс", присвячена Україні та європейській безпеці.

Другий важливий захід, в якому братиме участь міністр - форум GLOBSEC у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського. Запланована низка зустрічей, а також виступ Сибіги.

Теги: #сибіга #чехія #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 10.06.2025
Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

14:23 10.06.2025
Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Херсон

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Херсон

13:16 10.06.2025
Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+

Сибіга відвідає Рим для участі у зустрічі у форматі Weimar+

10:13 10.06.2025
Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

19:52 09.06.2025
Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

19:32 09.06.2025
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

19:20 09.06.2025
Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

19:18 09.06.2025
Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

21:10 08.06.2025
У Києві відновили рух тролейбусів, який був обмежений через обстріл РФ

У Києві відновили рух тролейбусів, який був обмежений через обстріл РФ

11:07 07.06.2025
Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

ОСТАННЄ

Заява ДЕСС: Удар по Софії Київській є актом російського державного вандалізму та злочином проти світової культури

Речник уряду Орбана: Членство України в ЄС не в інтересах Угорщини

США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026 р. - глава Пентагону

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

Трамп запросив Навроцького на зустріч у Білому домі

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти "Артека" та інших російських освітніх організацій

ГУР: фото з написом "Слава Росії" на тілі звільненого з полону військового є справжнім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА