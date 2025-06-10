Інтерфакс-Україна
Події
16:23 10.06.2025

Затримано групу ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні - СБУ

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Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань (ДБР) та Нацполіція затримали ще шістьох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох різних регіонах України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ зазначає, що серед вилученого у зловмисників – російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка.

Зокрема, в Київській області затримано двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

У Дніпрі, згідно повідомленню української спецслужби, співробітники СБУ спільно з ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру.

"Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою", - інформують в СБУ.

Крім того, на Житомирщині затримано ділка, який вивіз з Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

За інформацією відомства, на Закарпатті затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району: він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами і підшукував покупців.

За цими фактами затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Хмельницькій, Житомирській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської та Хмельницької обласних, Мукачівської окружної прокуратур, Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #зброя #зловмисники #сбу

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