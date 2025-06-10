Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який протягом кількох років не помічав те, як місцеві фермери незаконно вирощують культури на танковому полігоні.

В телеграм-каналі у вівторок ДБР інформує, що квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів.

"Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу "не помічав" ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі.

"Внаслідок цього, за висновками експертизи, Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн грн", - зазначається в повідомленні.