Інтерфакс-Україна
Події
14:26 10.06.2025

УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ

2 хв читати
УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали людям після нічних російських повітряних атак на столицю, Одесу та Київщину.

"Одеса. На місцях обстрілів працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери здійснили поквартирний обхід будинків, а також допомагали евакуюватися, надавали першу допомогу та психологічну допомогу мешканцям пошкоджених будинків. Волонтери здійснили 4 транспортування поранених до місцевих лікарень", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

В Києві загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно прибув на місця влучань. Волонтери на місцях обстрілів у Подільському та Оболонському районах столиці надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. УЧХ встановив пункти допомоги, де постраждалі і рятувальники, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілу, можуть зарядити гаджети, випити води чи чаю. До реагування також залучені волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області, які зараз працюють на одній з локацій.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу 2 загиблих, 9 постраждалих. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, виникло займання на території Одеського зоопарку.

В Києві через масовану комбіновану повітряну атаку в Оболонському районі загинула жінка, щонайменше четверо постраждалих. Зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 районах Києва.

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з добровільним пожежним загоном взяли участь у гасінні пожежі, що виникла внаслідок обстрілу в Київської області.

 

Теги: #тчху #обстріл #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 10.06.2025
Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

Форум "Гуманітарна архітектура та розвиток системи цивільного захисту в Україні" пройде у Києві

13:58 10.06.2025
Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

10:19 10.06.2025
На Харківщині 4 мирних мешканці постраждали через атаки РФ – ОВА

На Харківщині 4 мирних мешканці постраждали через атаки РФ – ОВА

09:39 10.06.2025
ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

21:21 09.06.2025
Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

12:35 08.06.2025
УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

УЧХ допомагали рятувальникам під час ліквідації пожежі на Миколаївщині

09:30 08.06.2025
УЧХ взяв участь у Міжнародних навчаннях команд пожежної охорони

УЧХ взяв участь у Міжнародних навчаннях команд пожежної охорони

11:37 07.06.2025
УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

УЧХ бере участь в аварійно-рятувальних роботах у Харкові після російського нічного обстрілу

10:47 07.06.2025
Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

08:54 07.06.2025
Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 21 поранену людину, серед них діти - Терехов

ВАЖЛИВЕ

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тис. осіб на місяць, РФ – 40-50 тис.

Точицький: через вибухову хвилю пошкоджено Софійський собор

Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі нашого меморандуму – Зеленський

РФ вдосконалює з Пхеньяном балістичні ракети, допомагає налагодити виробництво дронів-камікадзе - Буданов

ОСТАННЄ

Uber і Wayve планують випробування безпілотних автомобілів у Лондоні

Танковий полігон на Дніпропетровщині, який використовували для посівів, повернутий Міноборони - ДБР

КШППВ фіксує нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених

Авіація ГУР брала участь в ліквідації наслідків терористичної атаки РФ у Києві

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Глава МЗС Литви разом з Сибігою відвідали Херсон

Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Кількість жертв стрілянини у школі в Австрії збільшилася до 10 – ЗМІ

Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України

Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА