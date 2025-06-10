УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ

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Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали людям після нічних російських повітряних атак на столицю, Одесу та Київщину.

"Одеса. На місцях обстрілів працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери здійснили поквартирний обхід будинків, а також допомагали евакуюватися, надавали першу допомогу та психологічну допомогу мешканцям пошкоджених будинків. Волонтери здійснили 4 транспортування поранених до місцевих лікарень", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

В Києві загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно прибув на місця влучань. Волонтери на місцях обстрілів у Подільському та Оболонському районах столиці надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. УЧХ встановив пункти допомоги, де постраждалі і рятувальники, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілу, можуть зарядити гаджети, випити води чи чаю. До реагування також залучені волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області, які зараз працюють на одній з локацій.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу 2 загиблих, 9 постраждалих. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, виникло займання на території Одеського зоопарку.

В Києві через масовану комбіновану повітряну атаку в Оболонському районі загинула жінка, щонайменше четверо постраждалих. Зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 районах Києва.

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з добровільним пожежним загоном взяли участь у гасінні пожежі, що виникла внаслідок обстрілу в Київської області.