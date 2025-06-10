УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали людям після нічних російських повітряних атак на столицю, Одесу та Київщину.
"Одеса. На місцях обстрілів працювали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області. Волонтери здійснили поквартирний обхід будинків, а також допомагали евакуюватися, надавали першу допомогу та психологічну допомогу мешканцям пошкоджених будинків. Волонтери здійснили 4 транспортування поранених до місцевих лікарень", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.
В Києві загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно прибув на місця влучань. Волонтери на місцях обстрілів у Подільському та Оболонському районах столиці надавали першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим. УЧХ встановив пункти допомоги, де постраждалі і рятувальники, які беруть участь у ліквідації наслідків обстрілу, можуть зарядити гаджети, випити води чи чаю. До реагування також залучені волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області, які зараз працюють на одній з локацій.
Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу 2 загиблих, 9 постраждалих. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, виникло займання на території Одеського зоопарку.
В Києві через масовану комбіновану повітряну атаку в Оболонському районі загинула жінка, щонайменше четверо постраждалих. Зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 районах Києва.
Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з добровільним пожежним загоном взяли участь у гасінні пожежі, що виникла внаслідок обстрілу в Київської області.