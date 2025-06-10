Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Міський голова Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 млрд грн на підтримку ЗСУ.

"Документ вже на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом винесемо в зал для його обговорення і ухвалення", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Крім того, на засіданні Київради ухвалено рішення профінансувати потреби захисників на 500 млн грн, які були додатково виділені на минулому засіданні.

"Проект включає фінансування з бюджету міста тих 500 млн гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні", - пояснив Кличко.

Також на сьогоднішній сесії Київради внесено зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовку до наступного опалювального сезону та до нового навчального року, фінансування оновлення та будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі метро на Виноградар, придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання.