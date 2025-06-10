Інтерфакс-Україна
Події
13:37 10.06.2025

Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

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Адвокат з м. Дніпро на керівних посадах в правоохоронному органі набув 16 квартир у Львові - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру адвокату з м. Дніпро, який на керівних посадах у правоохоронному органі набув 16 "непояснених" квартир у центрі Львова та інші активи, інформує ДБР.

В повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок інформує, що працівники Бюро у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили про підозру адвокату, який у різні роки був заступником начальника правоохоронного органу спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.

"За час служби він став власником активів на понад 33 млн грн, зокрема - 16 квартир у центрі Львова, 2 квартир та двох паркомісць у новобудові Дніпра, а також двох автомобілів. Всі активи він оформлював на близьких осіб – дружину, мати, тещу та інших родичів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, для легалізації майна експравоохоронець організував оборудку через використання низки фейкових договорів позики. "Позичальниками за удаваними договорами виступали його близькі родичі, а позикодавцями – підконтрольні фігуранту особи, які не мали достатніх офіційних доходів для надання позик на такі суми", - зазначають в ДБР.

 

Теги: #дніпро #адвокат #дбр

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