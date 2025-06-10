Інтерфакс-Україна
Події
11:55 10.06.2025

Кличко висунув кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради

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Кличко висунув кандидатуру Зої Ярош на посаду секретаря Київради
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про обраного ним кандидата на посаду нового секретаря Київради.

"Визначився з кандидатурою на нового секретаря Київради і запропонував усім фракціям долучитися до її обговорення. Після консультацій внесу в сесійну залу на цю посаду кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Зоя Ярош народилась 9 грудня 1976 року у селищі Єланець Миколаївської області.

У 2000 році закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство". У 2006 році закінчила Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

У 2020 році обрана до Київської міської ради 9-го скликання від партії "Голос". Член постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

Теги: #київрада #кличко

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