Інтерфакс-Україна
Події
11:54 10.06.2025

ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

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ДБР викрило переплату майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин на Дніпропетровщині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тис. двоярусних ліжок за завищеними цінами.

В повідомленні в телеграм-каналі у вівторок ДБР уточнює, що у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на території області. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

"Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата з державного бюджету перевищила 9,5 млн грн", - інформують в ДБР.

Теги: #дбр

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