Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі нашого меморандуму – Зеленський

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Українська делегація має мандат обговорювати з РФ гуманітарні питання на основі українського меморандуму, а мандату щодо обговорення суверенітету та територіальної цілісності України не має, пояснив президент України Володимир Зеленський.

"Наш меморандум є основою для переговорів. На основі цього наша делегація має мандат обговорювати гуманітарні питання – долю військовополонених та викрадених дітей – або перемир'я. Однак вона не має мандату обговорювати суверенітет і територіальну цілісність України. Це наше конституційне питання", - сказав Зеленський у інтерв’ю для угорського видання Válasz Online.

Президент наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими. "Ми також неодноразово заявляли: якщо ми отримаємо відповідні гарантії безпеки, що Путін не зможе продовжувати війну, тоді у нас буде час вирішити територіальні питання. Дипломатичним шляхом, а не зброєю", - додав він.

За словами президента, Україна хоче покласти край війні, однак для цього необхідна воля обох сторін. "Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає", - сказав Зеленський.

"Вони (росіяни – ІФ-У) навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум є ультиматумом, і ви його не приймете. Отже, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Тому нам потрібні сильні посередники: щоб вони не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей", - наголосив президент.

Він додав, що поки США не мають вигляду сильного посередника. "Росіяни сказали, щоб вони (США- ІФ-У) не були за столом переговорів, після чого вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії", - резюмував глава держави.