РФ вдосконалює з Пхеньяном балістичні ракети, допомагає налагодити виробництво дронів-камікадзе - Буданов

Північна Корея продовжує надавати Росії зброю, а РФ допомагає Пхеньяну налагодити, зокрема, виробництво дронів-камікадзе, заявив Головного управління розвідки (ГУР) МО України Кирило Буданов.

В ексклюзивному інтерв'ю виданню The War Zone Буданов розповів, що Москва надає Пхеньяну передові військові технології, які можуть змінити баланс сил на півострові

За його словами, Москва й Пхеньян щойно домовилися розпочати "створення потужностей з виробництва безпілотних літальних апаратів типу "Гарпія" та "Геран" [російська версія іранських безпілотників "Шахед-136"] на території Північної Кореї". "Це, безумовно, приведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю", - зазначив Буданов.

Він каже також про трансфер технологій між країнами.

"Один із прикладів – технологія виробництва безпілотних літальних апаратів. Інше технологічне рішення – це, я вже розповідав вам про балістичні ракети КН-23 . Спочатку, з початком передачі Росії, вони летіли з відхиленням у кілька кілометрів , але зараз вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів. Також йде модернізація авіаційних засобів ураження – далекобійних ракет класу "повітря-повітря". Специфічні технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерного корисного навантаження", - сказав Буданов.

"Припустимо, у них були величезні проблеми з носіями цих ракет та стрільбою з їхнього морського компонента. І росіяни їм у цьому допомагають. І чудовою демонстрацією цього для всіх є, як я вже згадував раніше, ця знаменита балістична ракета КН-23. Ракети КН-23, які були поставлені на самому початку, тепер це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками. Точність збільшена в багато разів", - зазначив очільник ГУР.

Північна Корея надає РФ і інше озброєння, "асортимент … досить широкий, починаючи зі 122-мм гаубиць Д-74 та 107-мм піхотних систем РСЗВ до 240-мм РСЗВ та 170-мм самохідних артилерійських гармат M1989" "На жаль, ця гармата досить добре себе демонструє в бою. Вона стріляє з досить великої відстані та має непогані показники точності", - зазначив Буданов.

Пхеньян, за його інформацією, передав РФ 120 "Коксанів". "Але я думаю, що ці постачання продовжаться, тому що ці гармати досить добре себе демонструють. Це прикро для нас, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані", - сказав Буданов.

За інфрмацією ГУР, у Курській області РФ наразі перебуває близько 11 000 північнокорейських військових. Крім того є домовленості про "початок роботи так званих трудових мігрантів на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів з Центральної Азії", але "є велика ймовірність, що люди серед цих трудових мігрантів почнуть підписувати контракти з Міністерством оборони Росії". "І це будуть не воїни з Північної Кореї. Це будуть російські воїни, але північнокорейської національності", - сказав Буданов.