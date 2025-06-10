Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру; потрібен жорсткий тиск заради миру, зазначає президент України Володимир Зеленський.

Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина, написав президент у телеграм-каналі ранком у вівторок.

"Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив Зеленський.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - написав український лідер.