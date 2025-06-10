Інтерфакс-Україна
Події
09:34 10.06.2025

Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру

1 хв читати
Зеленський після нової атаки ворога по містах України: потрібен жорсткий тиск на РФ заради миру
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру; потрібен жорсткий тиск заради миру, зазначає президент України Володимир Зеленський.

Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина, написав президент у телеграм-каналі ранком у вівторок.

"Загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – "шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва. Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", - зазначив Зеленський.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - написав український лідер.

Теги: #зеленський #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:13 10.06.2025
Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

Сибіга: РФ відкидає мирні зусилля і має зіткнутися з руйнівними санкціями. зараз. Немає більше часу чекати

08:57 10.06.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

08:37 10.06.2025
Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів - в 4 районах Київської області

Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів - в 4 районах Київської області

08:06 10.06.2025
Двоє людей постраждали внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Дніпропетровській області

Двоє людей постраждали внаслідок атак російських дронів та артилерійських обстрілів у Дніпропетровській області

20:37 09.06.2025
Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

20:28 09.06.2025
Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

20:20 09.06.2025
Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

15:00 09.06.2025
Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

09:24 09.06.2025
На Харківщині шестеро мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Харківщині шестеро мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів за добу

08:12 09.06.2025
Росіяни атакували Рівненщину

Росіяни атакували Рівненщину

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

Падіння уламків було на території центральних архівів, пошкоджено приміщення Держархіву Одеської області

ППО знешкодило 284 ворожих засобів ураження із 322, є влучання у 11 локаціях, падіння уламків – у 16

Рятувальники виявили під завалами тіло загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня – мер

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців - Генштаб

10 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

Руйнування та пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів зафіксовано в чотирьох районах Київської області – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА