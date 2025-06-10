Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Одесі зросла до двох осіб

Кількість загиблих в Одесі внаслідок масованої нічної атаки російських ударних дронів зросла до двох осіб, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"На жаль, кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до двох. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким… Поранення отримали 9 людей, четверо з них шпиталізовані у медичні заклади в стані середнього ступеню важкості, інші – продовжують лікування амбулаторно", - написав Кіпер у Телеграм.

Також за його інформацією через удар російського дрона пошкоджена станція переливання крові.

Ліквідація наслідків атаки триває.