10 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1203 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1203 RUSSIAN AGRESSION

10 червня відзначають Всесвітній день модерну, Всесвітній день морозива, День кулькової ручки, День поїздки на роботу, Міжнародний день геральдики.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського.

Національне свято Португальської Республіки. День Португалії, Комаеша та португальських спільнот (1580)

Всесвітній день модерну (Всесвітній день стилю модерн)

У 2013 році ініціатором організації свята виступив угорський журнал Szecessziós Magazin, який співпрацював із Музеєм прикладного мистецтва, який знаходиться у Будапешті.

Всесвітній день морозива

Неофіційне свято. Саме цього дня 1786 р. у США стартували масові продажі цих ласощів.

День кулькової ручки

10 червня 1943 року було запатентовано кулькову ручку у США. Саме цю дату відзначають щороку як день народження винаходу.

День поїздки на роботу

День поїздки на роботу - це щорічний захід, який сприяє використанню мотоциклів і скутерів як засобів пересування. Раніше цей день відзначався в третій понеділок червня, а з 2024 року подія перенесена на другий вівторок червня. Подія заохочує мотоциклістів залишати свої автомобілі вдома та використовувати мотоцикли для щоденних поїздок на роботу.

Міжнародний день геральдики

Міжнародне свято, присвячене вивченню геральдичних знаків, вперше відзначили 10 червня 2013 р. Цього дня у 1128 р. англійський король Генріх Перший Боклерк на честь посвяти у лицарі подарував своєму майбутньому зятю Жоффруа V Плантагенету щит, на якому були зображені 3 пари золотих левів.

Цього дня народилися:

250 років від дня заснування в Києві (1775) Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (на той час - Київський військовий госпіталь);

230 років від дня народження Івана Григоровича Озаркевича (1795-1854), українського письменника, священника, церковного та культурно-освітнього діяча, співзасновника аматорського театру в Коломиї, котрий здійснив першу в Галичині прилюдну українську виставу;

160 років від дня народження Фредеріка Альберта Кука (1865-1940), американського лікаря, полярного дослідника, мандрівника;

110 років від дня народження Сола Беллоу (Соломона Бєлоуса) (1915-2005), американського письменника, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1976);

85 років від дня заснування в Луцьку (1940) Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки;

85 років від дня заснування в Луцьку (1940) Волинської обласної бібліотеки для дітей.

Ще в цей день:

978 - Князь Володимир сів на київський престол;

1793 - У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк;

1907 - Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно;

1909 - Пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS;

1917 - У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд;

1918 - Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем);

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку;

1984 - Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі;

2003 - Дует "Modern Talking" знову розпався.

Церковне свято:

10 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Тимотея Пруського.

Святий Тимотей жив у 4 столітті в місті Пруси, котре розташоване в Малій Азії. Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн. Влада заарештовувала Тимотея з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.

Іменини: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимотей, Антоніна.