Відомо вже про двох постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Києві

Одну постраждалу виявлено в Шевченківському районі Києва після падіння дрона, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм.

"У Шевченківському районі горить житловий будинок. Є постраждала жінка, їй надають допомогу", - повідомив Ткаченко.

Окрім того за його інформацією у Голосіівському районі зафіксовано падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

В свою чергу міський голова Віталій Кличко повідомляє про одного постраждалого в Дарницькому районі Києва.

"У Подільському та Дарницькому районах падіння уламків на відкритій місцевості. Одному постраждалому в Дарницькому районі медики надали допомогу на місці. Також у Дарницькому районі, попередньо, уламки впали на приватний будинок", - написав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4783

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