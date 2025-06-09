Інтерфакс-Україна
Події
19:32 09.06.2025

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

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18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й майбутній 18-й санкцій ЄС проти Росії має нанести "нищівний удар" по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, росіян , закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має нанести нищівний удар по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій", - сказав він на пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок.

Теги: #сибіга #санкції #єс #рф

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