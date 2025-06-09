Інтерфакс-Україна
Події
19:25 09.06.2025

Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

2 хв читати
Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 травня і станом на 9 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Згідно з журналістським розслідуванням, у п’ятницю, 25 квітня, о 15:00, в робочий час, частина заступників голови КМДА та інших посадових осіб зібралися на території, що належить громаді Києва, для святкування дня народження першого заступника голови КМДА — Миколи Поворозника. Це неприпустимо. У День жалоби посадовці не просто проігнорували свої службові обов’язки — вони знехтували моральними принципами, законом і гідністю міста", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим заявники вимагають притягнення винних посадовців, які були присутні на святі до дисциплінарної відповідальності, а саме: висловити недовіру та звільнити з посад. 

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ повідомлялося, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.

Пізніше Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців.

 

Теги: #чиновники #кмда #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 09.06.2025
Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

Петиція про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо набрала необхідні голоси

11:17 05.06.2025
Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

15:19 30.05.2025
За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

09:30 30.05.2025
Друга петиція про збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

Друга петиція про збереження Житнього ринку в Києві набрала необхідні голоси

09:52 28.05.2025
Київська влада підтримала петицію про збереження садиби Ницке на Верхньому Валу

Київська влада підтримала петицію про збереження садиби Ницке на Верхньому Валу

09:37 28.05.2025
За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

11:03 26.05.2025
Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

09:31 22.05.2025
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим набрала 25 тис. голосів

10:50 21.05.2025
Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

09:37 21.05.2025
Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

ВАЖЛИВЕ

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

ОСТАННЄ

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА