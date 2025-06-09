Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити усіх заступників та посадовців, які у день жалоби у робочий час святкували день народження першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколи Поворозника необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 14 травня і станом на 9 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Згідно з журналістським розслідуванням, у п’ятницю, 25 квітня, о 15:00, в робочий час, частина заступників голови КМДА та інших посадових осіб зібралися на території, що належить громаді Києва, для святкування дня народження першого заступника голови КМДА — Миколи Поворозника. Це неприпустимо. У День жалоби посадовці не просто проігнорували свої службові обов’язки — вони знехтували моральними принципами, законом і гідністю міста", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим заявники вимагають притягнення винних посадовців, які були присутні на святі до дисциплінарної відповідальності, а саме: висловити недовіру та звільнити з посад.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ повідомлялося, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.

Пізніше Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців.