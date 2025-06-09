Інтерфакс-Україна
Події
19:20 09.06.2025

Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

1 хв читати
Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

Проведена СБУ операція "Павутина" вчергове показала світу, на що здатна Україна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це наш активний захист від агресії та терору. Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях. Допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та припиняти агресію, допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти Росію засобів терору", - сказав він на спільній пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок.

Як наголосив Сибіга, кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад, літак – це знищені засоби вбивства.

"Вони вже не зможуть їх застосовувати ані проти нас, ані проти громадян інших країн", - додав глава МЗС.

Також Сибіга підкреслив, що Україна втілює далекоглядну та ефективну політику, спрямовану на зменшення російської загрози для всієї євроатлантичної спільноти.

"Ми потребуємо такої підтримки цих дій. І важливо чітко розуміти та поусвідомлювати, особливо в декількох столицях, що Україна не програє, а Росія не виграє", - сказав міністр.

Теги: #сибіга #позиція #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 09.06.2025
МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

20:20 09.06.2025
Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

19:52 09.06.2025
Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

19:32 09.06.2025
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

19:18 09.06.2025
Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

23:25 07.06.2025
Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

11:07 07.06.2025
Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

10:37 06.06.2025
Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

00:21 06.06.2025
Сибіга привітав міністра МЗС Португалії з повторним призначенням на посаду

Сибіга привітав міністра МЗС Португалії з повторним призначенням на посаду

11:37 05.06.2025
Сибіга передав 21 ОМБр нову партію допомоги від МЗС України

Сибіга передав 21 ОМБр нову партію допомоги від МЗС України

ВАЖЛИВЕ

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

ОСТАННЄ

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми в "Харківобленерго", вийшов із СІЗО

На Сумщині через дронову атаку знеструмлені понад 20 тисяч абонентів

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

ЄБРР анонсував візит віцепрезидента в Київ для обговорення архітектури реформ та страхування воєнних ризиків

Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не згадуватиметься на саміті альянсу - Рютте

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА