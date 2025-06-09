Допоки РФ відмовляється припиняти агресію, будемо ефективно позбавляти їх засобів терору - Сибіга

Проведена СБУ операція "Павутина" вчергове показала світу, на що здатна Україна, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це наш активний захист від агресії та терору. Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях. Допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та припиняти агресію, допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти Росію засобів терору", - сказав він на спільній пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в понеділок.

Як наголосив Сибіга, кожен знищений російський військовий завод, аеродром, склад, літак – це знищені засоби вбивства.

"Вони вже не зможуть їх застосовувати ані проти нас, ані проти громадян інших країн", - додав глава МЗС.

Також Сибіга підкреслив, що Україна втілює далекоглядну та ефективну політику, спрямовану на зменшення російської загрози для всієї євроатлантичної спільноти.

"Ми потребуємо такої підтримки цих дій. І важливо чітко розуміти та поусвідомлювати, особливо в декількох столицях, що Україна не програє, а Росія не виграє", - сказав міністр.