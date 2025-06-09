Інтерфакс-Україна
Події
17:03 09.06.2025

Генштаб ЗСУ: майже чверть всіх боєзіткнень відбулася на покровському напрямку

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Генштаб ЗСУ: майже чверть всіх боєзіткнень відбулася на покровському напрямку
Фото: 152 ОЄБр

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 88 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку – 21, два бої досі тривають, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Зелений Кут, Андріївка та в напрямку Муравки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, два боєзіткнення досі тривають", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі у понеділок.

Як повідомляється, на харківському напрямку українські захисники зупинили три атаки агресора в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого. На куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири атаки окупантів поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На лиманському напрямку росармія атакувала чотири рази поблизу Липового та в напрямку Ольгівки, два бої тривають. На сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На краматорському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Курдюмівки, ще одне боєзіткнення триває. На торецькому ворог вісім разів атакував у районах Диліївки, Яблунівки та Торецька, два бої точаться дотепер.

"Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка та Запоріжжя. Одне боєзіткнення продовжується до цього часу. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль", - зазначає Генштаб.

На гуляйпільському напрямку з початку доби відбито одне боєзіткнення біля Малинівки, ще два бої тривають дотепер. Авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Гуляйполе та Ольгівське.

На оріхівському напрямку ЗСУ відбили три ворожі штурми в районах Новоандріївки, Степового, Нестерянки та в бік Павлівки. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби просунутися вперед. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

Стосовно обстановки на Курщині, Генштаб повідомляє, що українські підрозділи там відбили 10 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях ЗСУ та населених пунктах 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 121 артилерійський обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Водночас від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Велика Писарівка, Чуйківка, Покровка, Мар’їне, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Малушине, Бобилівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Теги: #війна #фронт #генштаб

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